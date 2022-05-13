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У зернового терминала в Севастополе заметили сирийское судно

У зернового терминала в Севастополе заметили сирийское судно

КИЕВ. 13 мая. УНН. Журналисты заметили у зернового терминала в бухте Авлита, которая является частью большой Севастопольской бухты, на погрузке сирийский балкер FINIKIA. Об этом сообщает "Крым.Реалии", пишет УНН.

Детали

По данным проекта отслеживания местоположения судов MarineTraffic, балкер FINIKIA построен в 2009 году и ходит под флагом Сирии, порт приписки – Латакия. Длина этого судна 139 метров, ширина – 25 метров, валовой тоннаж – 11 767 тонн.

Периодически над бухтой в районе зернового терминала возникает дымка – так бывает во время погрузки зерновых культур, отмечает издание.

Добавим

23 апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские войска вывозят в аннексированный Крым зерно из Херсонской области.

Позднее у зернового терминала в бухте Авлита, которая является частью Севастопольской бухты, были замечены четыре судна-сухогруза.

10 мая украинская разведка сообщила, что Россия продолжает вывоз похищенного в Украине зерна на свою территорию и в аннексированный Крым.

Как писал УНН, по сообщениям международных СМИ, 11 мая российское судно с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии. На эту информацию отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: УНН
Теги: Россия, зерно, Крым, Украина, Сирия
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