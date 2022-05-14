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Украинские военные деоккупировали уже 1015 населенных пунктов

Украинские военные деоккупировали уже 1015 населенных пунктов

КИЕВ. 14 мая. УНН. Владимир Зеленский сообщил о деоккупации 1015 населенных пунктов Украины. Об этом идет речь во время ночного обращения Президента, сообщает УНН.

Цитата

“Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов — это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги”, — говорится в обращении.

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Зеленский заверил, что помнит о каждом городе и каждой общине, которые еще находятся в оккупации.

“Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса... Постепенное увольнение Харьковщины доказывает, что мы никого не оставим врагу”, — сказал Президент.

Глава государства отметил, что не прекращают спасать людей из Мариуполя и “Азовстали”.

“Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии —вывозе тяжелораненых, медиков. Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать и всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельным посредником”, — добавил Зеленский.

Напомним

Оккупанты потеряли 200 самолетов и более 27 000 солдат — Зеленский.

Источник: УНН
Теги: оккупация
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