Украинские военные деоккупировали уже 1015 населенных пунктов

КИЕВ. 14 мая. УНН. Владимир Зеленский сообщил о деоккупации 1015 населенных пунктов Украины. Об этом идет речь во время ночного обращения Президента, сообщает УНН.

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“Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов — это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги”, — говорится в обращении.

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Зеленский заверил, что помнит о каждом городе и каждой общине, которые еще находятся в оккупации.

“Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса... Постепенное увольнение Харьковщины доказывает, что мы никого не оставим врагу”, — сказал Президент.

Глава государства отметил, что не прекращают спасать людей из Мариуполя и “Азовстали”.

“Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии —вывозе тяжелораненых, медиков. Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать и всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельным посредником”, — добавил Зеленский.

Напомним

Оккупанты потеряли 200 самолетов и более 27 000 солдат — Зеленский.