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37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве

37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве

КИЕВ. 14 мая. УНН. Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы в Киеве 37 иностранных представительств. Об этом говорится в ночном обращении Президента, передает УНН.

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Президент сообщил, что в столицу вернулись дипломаты из 37 стран.

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"И я благодарен всем из них, потому что это – 37 доказательств того, что Украина стоит крепко и имеет перспективы в отличие от российской федерации", - говорится в обращении.

Президент отметил, что скоро еще и другие иностранные представительства вернутся в столицу. Еще на прошлой неделе работало только 30 диппредставительств.

Напомним

Одно из последних посольств, вернувшихся работать в столицу Украины стало посольство Армении, которое после вторжения россии переехало на запад Украины.

Источник: УНН
Теги: Киев, посольство
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