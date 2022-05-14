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Зеленский выступит на форуме в Давосе

Зеленский выступит на форуме в Давосе

Владимир Зеленский

Источник: Bloomberg

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Сообщается, что Зеленский выступит по видеосвязи 23 мая в день открытия конференции. Форум пройдет с 22 по 26 мая.

Среди украинских политиков, которые лично посетят мероприятие, будут вице-премьер Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.

Цитата

«Мир находится в историческом поворотном моменте, и это требует от нас срочного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем. Это (выступление Зеленского – ред.) будет важным «украинским моментом», чтобы вместе с другими высокопоставленными представителями Украины обсудить события в правительстве, бизнесе и обществе на местах и ​​будущее их страны, которое повлияет на нас всех как глобальное сообщество», - заявил спикер WEF Янн Цопф.

Дополнение

Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что приоритет Украины – ежедневно работать так, чтобы война была короче.

Источник: УНН
Теги: Давос, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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