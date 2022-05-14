россия не достигла ни одной цели в войне против Украины, путину должно постепенно стать понятно, что надо договариваться - Шольц

КИЕВ. 14 мая. УНН. россия не достигла ни одной из своих целей в войне против Украины. президенту рф владимиру путину постепенно должно стать понятно, что выход из этой ситуации пролегает только через взаимопонимание с Украиной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию T-Online, пишет УНН.

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"Ясно одно: россия не достигла ни одной из целей войны, упомянутых в начале. Украина не завоевана, и с большим умением, мужеством и самопожертвованием обороняется. НАТО не отступило, а фактически увеличило свои силы на восточном фланге альянса. И альянс станет еще крепче, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Сами российские военные понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десятилетие афганской кампании Советского Союза. Постепенно путину должно стать ясно, что единственный выход из этой ситуации – это договориться с Украиной", – сказал Шольц.

Дополнение

13 мая Шольц провел длительную беседу с путиным.