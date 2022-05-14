"Пусть не толкает свой нос в европейскую интеграцию Украины": МИД о заявлении рф о конце ЕС

КИЕВ. 14 мая. УНН. россия не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Поэтому пусть российский режим не толкает свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявление мид рф о конце ЕС из-за вступления Украины, пишет УНН.

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«россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности – это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии. «Русский мир» же базируется на подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод, обогащении властной верхушки. Поэтому пусть российский режим не толкает свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами», - сказал Николенко.

Дополнение

В мид рф заявили, что если Европейский Союз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, то это будет означать конец объединения и будет показывать, что он руководствуется чисто геополитикой.

Добавим

В Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что запрос Украины на вступление в ЕС будет рассмотрен уже в июне.

9 мая Украина официально передала Европейской комиссии финальную часть опросника, необходимую для оценки готовности Украины к обретению статуса кандидата на членство в ЕС. Следовательно, техническая часть процесса со стороны Украины завершена и мяч находится на стороне Европейского Союза.