Зеленский поблагодарил журналистов и людей, документирующих современные истории спасения во время войны

КИЕВ. 15 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский поблагодарил журналистов и всех людей, документирующих современные истории спасения во время войны. Об этом информирует УНН.

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"Я благодарен всем журналистам и просто всем небезразличным людям, которые документируют современные истории спасения и фиксируют для всех поколений нашего народа, через что приходится пройти Украине и как люди проявляют свои лучшие качества, спасая других – знакомых и незнакомых, родных , чужих, детей, взрослых", - говорится в обращении.

Напомним

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