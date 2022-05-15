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Зеленский поблагодарил журналистов и людей, документирующих современные истории спасения во время войны

Зеленский поблагодарил журналистов и людей, документирующих современные истории спасения во время войны

КИЕВ. 15 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский поблагодарил журналистов и всех людей, документирующих современные истории спасения во время войны. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Я благодарен всем журналистам и просто всем небезразличным людям, которые документируют современные истории спасения и фиксируют для всех поколений нашего народа, через что приходится пройти Украине и как люди проявляют свои лучшие качества, спасая других – знакомых и незнакомых, родных , чужих, детей, взрослых", - говорится в обращении.

Напомним

Журналисты установили личность военного РФ из видео CNN об убийстве мирных жителей под Киевом.

Источник: УНН
Теги: журналисты, Владимир Зеленский
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