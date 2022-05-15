Зеленский уволил с должности посла Украины в Нигерии и Камеруне

КИЕВ. 15 мая. УНН. По приказу Владимира Зеленского, Валерий Кирдоду уволен с должностей Посла Украины в Федеративной Республике Нигерия, а также в Республике Камерун по совместительству. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига и разместил в Facebook соответствующий документ, передает УНН.

Подробности

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига прокомментировал увольнение чиновника, подчеркивая, что Кирдоду “протирал штаны”, занимая столь важный пост.

Цитата

“Очередное кадровое решение Президента отозвать посла, который не понимает вызовов, ситуации и просто „протирает штаны“. Не хочу характеризовать — пусть объактивные оценки дает прямое руководство”, — прокомментировал заместитель руководителя Офиса президента Андрея Сибига.

Нигерия — крупнейшее государство Африки и имеет большие природные богатства, прежде всего нефть и газ. Более того, Нигерия является четвертым крупнейшим поставщиком газа в Европу. По крайней мере, 40% экспорта сжиженного природного газа из этой страны приходится на Европу.

Добавим

Ранее Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Марокко и Грузии.