Президент обсудил с делегацией сенаторов США продовольственную безопасность

КИЕВ. 15 мая. УНН. Владимир Зеленский в Киеве провел переговоры с делегацией сенаторов США во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом. Одной из обсуждаемых тем была продовольственная безопасность. Об этом говорится в видеообращении Президента, передает УНН.

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В ходе переговоров чиновники обсудили разные направления поддержки Украины, в том числе оборонное и финансовое. А также и ужесточение санкций против россии.

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"Один из вопросов, которым занимаюсь фактически ежедневно, – это продовольственная безопасность. Все большее число государств мира осознают, что россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода. Это еще один стимул для нашей антивоенной коалиции действовать более решительно вместе", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас поддержка для Украины, прежде всего, оружием, означает работу на недопущение глобального голода.

"Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка", – добавил Президент.

Напомним

Глава Всемирной продовольственной программы ООН просит путина открыть украинские черноморские порты из-за голода в других странах.