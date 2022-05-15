Посольство Индии вернется в Киев во вторник

КИЕВ. 15 мая. УНН. Посольство Индии в Украине вернется в столицу Киева во вторник, сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

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“Рад сообщить о скором возвращении посольства Индии в Киев. Посольство возобновит свою работу в Киеве с 17 мая 2022 года года”, — говорится в сообщении.

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Посольство было временно переведено в Варшаву 13 марта на фоне эскалации насилия вблизи украинской столицы во время вторжения россии.

Напомним

В Киеве уже 38 иностранных представительств возобновили свою работу. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины