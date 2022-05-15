Мы не позволим россии использовать дипломатию для страданий украинцев – Кулеба

КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина готова к переговорам с россией, однако не позволит ей использовать дипломатию для страданий украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому таблоиду Bild, передает УНН.

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"Нет ничего плохого в прекращении огня, если это первый шаг к решению, благодаря которому украинская территория будет освобождена. (...) Мы не согласимся на территориальные уступки. Мы готовы к дипломатии, но не позволим просто продолжать наши страдания и отсрочить следующую фазу войны", — заявил Кулеба.



Детали

Министр подчеркнул, что Украина будет бороться столько, сколько нужно, чтобы защитить себя и установить устойчивый мир.

Кулеба также отметил, что российский диктатор владимир путин “просчитался, недооценив народ Украины и ее союзников во всем мире”.

Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для завершения войны, которую против Украины развязала россия, уже в этом году, необходимо ввести нефтяное эмбарго, а также поставлять Украине танки, самолеты и артиллерию.