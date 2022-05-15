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Столтенберг призвал страны НАТО продолжать наращивать военную помощь Украине

Столтенберг призвал страны НАТО продолжать наращивать военную помощь Украине

КИЕВ. 15 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса продолжать поставлять Украине военную помощь для борьбы с российской агрессией, передает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"НАТО выражает решительную поддержку Украине, поэтому необходимо дальнейшее укрепление и усиление со стороны НАТО по обороне, чтобы избежать долгосрочных последствий войны, в том числе для нашей будущей позиции в отношении россии", - заявил он.

Детали

Он отметил, что украинцы мужественно защищают свои территории. Чтобы помочь им в этом, союзники выделили и предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов.

Дополнение

Генсек НАТО также заявил, что Украина сможет одержать победу в борьбе против агрессии российской федерации. Ни один из “грандиозных” планов страны-агрессора по захвату Киева, Харькова и штурма других городов не увенчался успехом.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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