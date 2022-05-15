Столтенберг призвал страны НАТО продолжать наращивать военную помощь Украине

КИЕВ. 15 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса продолжать поставлять Украине военную помощь для борьбы с российской агрессией, передает УНН со ссылкой на CNN.

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"НАТО выражает решительную поддержку Украине, поэтому необходимо дальнейшее укрепление и усиление со стороны НАТО по обороне, чтобы избежать долгосрочных последствий войны, в том числе для нашей будущей позиции в отношении россии", - заявил он.

Детали

Он отметил, что украинцы мужественно защищают свои территории. Чтобы помочь им в этом, союзники выделили и предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов.

Дополнение

Генсек НАТО также заявил, что Украина сможет одержать победу в борьбе против агрессии российской федерации. Ни один из “грандиозных” планов страны-агрессора по захвату Киева, Харькова и штурма других городов не увенчался успехом.