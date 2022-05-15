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Турция не намерена блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО - Столтенберг

Турция не намерена блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО - Столтенберг

КИЕВ. 15 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности договориться и найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Я уверен, что мы сможем быстро найти решение, поскольку все страны НАТО придерживаются принципа открытых дверей", - заявил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что Турция не намерена блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а лишь высказала свои озабоченности.

Он добавил, что НАТО учтет опасения Турции, чтобы не откладывать вступление Финляндии и Швеции в Альянс.

Генсек выразил уверенность в том, что компромисс с Анкарой в этом вопросе будет быстро найден.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Турция
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