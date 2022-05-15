В настоящее время под контролем Украины находится 10% территории Луганщины – председатель ОВА

КИЕВ. 15 мая. УНН. По состоянию на сегодняшний день под контролем Украины находится около 10% территории Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН со ссылкой на "Настоящее время".

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"Сегодня под нашим контролем окрестности Рубежного; Лисичанск, Северодонецк (+села и городки громад), Гирська громада и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донбасом", - отметил Гайдай.

На вопрос журналистки "Настоящего времени", "глядя на карту, можно ли утверждать, что под контролем Украины осталось где-то 10% Луганщины", глава области Сергей Гадай утвердительно ответил: "Да, где-то так оно и есть".

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Напомним

С начала вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 27 400 оккупантов.