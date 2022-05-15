Блинкен обсудил с коллегами из Германии, Великобритании и Франции реакцию союзников и партнеров на войну в Украине

КИЕВ. 15 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Германии, Великобритании и Франции реакцию союзников и партнеров на войну россии против Украины. Встреча прошла в Берлине. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Цитата

“Блинкен встретился сегодня в Берлине с министрами иностранных дел Германии и Великобритании Анналеной Бербок и Элизабет Трасс, а также генеральным директором Франции по политическим вопросам и вопросам безопасности Филиппом Эррером”, — говорится в сообщении.

Детали

Дипломаты обсудили продолжающуюся реакцию союзников и партнеров на жестокую войну россии против Украины. Также поднималась тема переговоров с Ираном и усилия по достижению соглашения о взаимном возвращении к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Берлине с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны договорились тесно сотрудничать, чтобы экспортировать украинские продукты питания для потребителей в Африке и Азии.