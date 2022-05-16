Боррель не уверен, что главы МИД ЕС сегодня смогут согласовать нефтяное эмбарго против рф

КИЕВ. 16 мая. УНН. Нет полной уверенности, что министры иностранных дел стран Европейского Союза смогут 16 мая разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго против рф. Об этом заявил журналистам в понедельник Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

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"Конечно, мы обсудим это и сделаем все возможное, чтобы разблокировать ситуацию. Я не могу гарантировать, что это произойдет, потому что позиции достаточно сильны. Но я думаю, что мы понимаем особое положение некоторых государств-членов, и все мы приложим усилия, чтобы выступить единым фронтом против россии, и нам это удастся", - сказал Боррель.

Дополнение

На фоне того, как 16 мая главы МИД стран ЕС встречаются в Брюсселе для обсуждения следующего раунда санкций, некоторые дипломаты ЕС предложили отложить поэтапное введение запрета на нефть после того, как Венгрия выступила против, заявив, что этот шаг нанесет значительный ущерб ее экономике.

Предложение ЕС направлено на запрет российской нефти в течение следующих шести месяцев и рафинированного топлива до начала января. Венгрии и Словакии предложили выполнить требования до конца 2024 года, а Чехии – к июню 2024 года. Все трое во многом зависят от российской нефти.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что любой запрет на нефть должен быть обсужден лидерами ЕС на саммите. Следующий запланирован на конец мая.