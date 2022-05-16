Одна страна держит ЕС в заложниках, блокируя эмбарго на российскую нефть - глава МИД Литвы

КИЕВ. 16 мая. УНН. План ЕС по введению эмбарго на российскую нефть тормозится лишь одним из членов блока. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис журналистам в понедельник, пишет УНН.



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"Сейчас, к сожалению, весь Союз находится в заложниках у одного государства-члена... Мы должны согласовать, мы не можем быть в заложниках", - сказал Ландсбергис.

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По его словам, единственное государство-член ЕС "не может помочь нам найти консенсус".

Дипломаты блока говорят, что Венгрия, чей лидер Виктор Орбан, как говорят, имеет тесные отношения с российским президентом владимиром путиным, сопротивляется санкциям.

Дополнение

На фоне того, как 16 мая главы МИД стран ЕС встречаются в Брюсселе для обсуждения следующего раунда санкций, некоторые дипломаты ЕС предложили отложить поэтапное введение запрета на нефть после того, как Венгрия выступила против, заявив, что этот шаг нанесет значительный ущерб ее экономике.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не уверен, что главы МИД ЕС 16 мая смогут согласовать нефтяное эмбарго против россии.

Предложение ЕС направлено на запрет российской нефти в течение следующих шести месяцев и рафинированного топлива до начала января. Венгрии и Словакии предложили выполнить требования до конца 2024 года, а Чехии – к июню 2024 года. Все трое во многом зависят от российской нефти.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что любой запрет на нефть должен быть обсужден лидерами ЕС на саммите. Следующий запланирован на конец мая.