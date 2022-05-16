Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,38 -0,0410 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
40% импорта шло морем: эксперт объяснил причины подорожания и дефицита рыбы и морепродуктов
40% импорта шло морем: эксперт объяснил причины подорожания и дефицита рыбы и морепродуктов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13875

В Польше призвали НАТО демилитаризировать Калининград

В Польше призвали НАТО демилитаризировать Калининград

КИЕВ. 16 мая. УНН. Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев призвал НАТО демилитаризировать российский Калининград. Он считает, что именно так вступление Финляндии и Швеции в Альянс может изменить ситуацию в Европе. Об этом сообщило издание Do Rzeczy, передает УНН

Цитата

"Безопасность всего восточного фланга значительно усилится, потому что и у финнов, и у шведов есть приличные армии. Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО. Однако будет очень существенная проблема так называемого Калининграда. Не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке", – отметил Шереметьев.

Кроме того, он заявил, что надо "попросить Калининград перестать называть себя именем преступника Калинина". Шереметьев отметил, что именно этот советский деятель ответственен за расстрелы польских военнопленных в Катыни.

Напомним

Швеция приняла решение подать заявку на членство в НАТО.

Источник: УНН
Теги: Польша
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.