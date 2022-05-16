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Новый пакет санкций ЕС против рф будет завершен в ближайшие дни - глава МИД Австрии

Новый пакет санкций ЕС против рф будет завершен в ближайшие дни - глава МИД Австрии

Александр Шалленберг

КИЕВ. 16 мая. УНН. Вена считает, что ЕС вскоре согласует шестой пакет санкций против рф из-за вторжения в Украину, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

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Выступая в Брюсселе в понедельник, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сказал: "Я уверен, что нам удастся реализовать шестой пакет санкций в ближайшие дни".

"Понятно, что определенная потребность в обсуждении все еще существует, но я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы эти обсуждения проводились там, где они должны быть, на Совете (ЕС – ред.), чтобы не создавать образ разногласий на публике. россия наблюдает за нами", - добавил он.

Дополнение

Его комментарии прозвучали на фоне того, как Венгрия, как говорят, выступает против призывов ЕС ввести эмбарго на российскую нефть.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, нефть, санкции, Австрия
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