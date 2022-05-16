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"Нет смысла": премьер-министр Эстонии призвала лидеров ЕС не звонить путину

"Нет смысла": премьер-министр Эстонии призвала лидеров ЕС не звонить путину

КИЕВ. 16 мая. УНН. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что лидерам Евросоюза нет смысла разговаривать с президентом рф владимиром путиным, если они действительно хотят, чтобы он почувствовал себя изолированным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Цитата

"Я чувствую, что если все ему (путину – ред.) постоянно звонят по телефону, он не получает месседжа, что он в изоляции. Так что если мы хотим донести месседж о том, что на самом деле "вы изолированы", не звоните ему, в этом нет смысла, он чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить, но что мы имеем из этого? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров была Буча, Ирпень – мы не видим никаких признаков деэскалации", – заявила Каллас.

Напомним

13 мая канцлер Германии Олаф Шольц провел длительный телефонный разговор с президентом рф владимиром путиным, во время которого отверг обвинения россии в том, что “в Украине распространяется нацизм”.

Источник: УНН
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