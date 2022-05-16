Кулеба исключил возможность уступок целостности Украины в обмен на перемирие

КИЕВ. 16 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможные уступки территорисальной целостсности, которые могут привести к прекращению огня в войне с россией. Об этотом украинский дипломат сообщил в интервью Bloomberg Television, пишет УНН.

Детали

Кулеба отказался комментировать вопрос, призывал ли президент Франции Эммануэль Макрон своего украинского коллегу Владимира Зеленского принять требования кремля, если это приведет к достижению мира. Однако он отверг любые попытки сделать предложение владимиру путину в обмен на прекращение вторжения россии в Украину.

«Искать способы сохранить лицо путина — просто неверный подход. Пусть путин сам найдет способ сохранить лицо», — сказал министр.

По словам Кулебы, Украина стремится полностью восстановить территориальную целостность. Это будет включать районы восточного Донбасса, оккупорованные россией силами еще до вторжения, а также Крымский полуостров, захваченный россией в 2014 году.

Министр иностранных дел в Брюсселе на встрече с коллегами из ЕС выразил уверенность, что Украина в конечном итоге выиграет войну против россии.

«Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, было нашим», — сказал он.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин из-за войны, которую он начал, уже не сможет сохранить лицо, ему стоит подумать, как сохранить свою страну.