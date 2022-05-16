Зеленский провел разговор с директором-распорядителем МВФ: детали

КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой накануне встречи министров финансов стран "Группы семи". Видео опубликовал обнародовал Глава государства в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По словам Президента, стороны обсуждали экономическую помощь и обеспечение финансовой устойчивости нашего государства.

На переговорах присутствовал министр финансов Сергей Марченко.

"Спасибо за поддержку Украины, всех наших сложных процессов. Экономика, дефицит финансов сегодня - очень сложный и приоритетный момент в нашем государстве. Спасибо что вы имеете лидерство в этом вопросе – в вопросе помощи и выхода из этого угла для нашего государства", - заявил Зеленский во время встречи.

Ранее

Как писал УНН, в апреле Украина и Международный валютный фонд обсудили вопросы дальнейшей помощи Киеву в краткосрочной перспективе и долгосрочном восстановлении страны.