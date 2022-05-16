Электроэнергия из Украины поможет ЕС заместить 17% экспорта российского газа – Минэнерго

КИЕВ. 16 мая. УНН. Электроэнергия из Украины может заместить около 17% экспортируемого в ЕС российского газа. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, передает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

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«Украина предоставила свои предложения к стратегии REpowerEU, которые предусматривают практические шаги по использованию экспортных мощностей украинской энергосистемы. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время выступления на 25-й конференции Gazterm-2022, которая проходит 16-17 мая в Польше», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что энергетика стала одной из линий фронта войны россии не только против Украины.

«Российские нефть, газ и ядерное топливо – это оружие, которое кремль использует против всего свободного мира. Отказ европейского бизнеса от российской энергии – это уже прагматичное коммерческое решение, ведь россия давно перестала быть надежным и предсказуемым партнером. В то же время, для Европы независимость от российских энергоресурсов – это в первую очередь вопрос безопасности», - подчеркнул Колесник.

Замминистра отметил, что сейчас необходимы решительные действия со стороны правительств европейских государств по полному отказу от российских энергоносителей.

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"Новая REpowerEU-стратегия должна предоставлять четкие решения в трех аспектах: как заменить российскую энергию, как прекратить российский контроль над энергетическими активами в Европе и как гарантировать, что такая ситуация больше не повторится", - подчеркнул Колесник.

В то же время Украина остается надежным партнером Европы в сфере энергетики и готова внести существенный вклад в надежность поставок природного газа в европейские страны, в частности благодаря мощным подземным хранилищам объемом 31 млрд куб. м. Украина готова предложить около половины этих мощностей европейским компаниям для сезонных или стратегических запасов газа.

Сообщается, что Украина также может помочь европейским странам избавиться от зависимости от российских энергоносителей благодаря экспорту электроэнергии.

«По нашим оценкам, электроэнергия из Украины может заместить около 17% экспортируемого в ЕС российского газа», - отметил Колесник.