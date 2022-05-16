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Эвакуация из "Азовстали": вечером ожидается заявление Зеленского

Эвакуация из "Азовстали": вечером ожидается заявление Зеленского

КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник должен разъяснить ситуацию с эвакуацией тяжелораненых защитников "Азовстали". Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Я думаю, мы не будем спешить. Вечером, я думаю, Президент сделает заявление, и мы услышим с первых уст, что на самом деле происходит. Пока – без комментариев", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявления российского военного ведомства.

Контекст

В минобороны РФ заявили о якобы договоренности об эвакуации раненых украинских военных с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Стоит добавить, что ни представители украинской власти, ни представители "Азова" информацию о "договоренности" или "эвакуации" не комментировали.

В полку "Азов" заявили, что защитники Мариуполя выполнили приказ, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь, Украина, Азов, Владимир Зеленский
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