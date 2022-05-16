С его пропагандой внутри россии, путин может завершить войну в любой момент - Кулеба

КИЕВ. 16 мая. УНН. Российскому диктатору владимиру путину не нужна помощь в поиске решений для “сохранения лица”. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ЕС в понедельник, пишет УНН.

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«путину не нужна наша с вами помощь в поиске решений для “сохранения лица”. У него они есть. С его пропагандой внутри рф, он может завершить войну в любой момент. Просто выйдя и заявив, что “славная российская армия” результативно уничтожила такое-то и такое-то количество украинских подразделений и объектов, поэтому успешно “демилитаризировав” и “денацифицировав” Украину (что бы это слово не значило к нему). А значит, “Пора возвращаться домой”, может сказать он. Пропагандисты помогут сделать так, чтобы россияне аплодировали своему “великому лидеру”, - заявил Кулеба.

Детали

В то же время, по его словам, для того, чтобы путин дошел до точки осознания потребности таких действий, Европа должна значительно усилить давление на него.

Да, нужно больше жестких санкций, больше тяжелого вооружения, больше ясности относительно будущего Украины в объединенной Европе.

«Победа Украины будет также вашей победой. Она будет победой будущего над силами прошлого. Победа Украины позволит поколениям европейцев наслаждаться преимуществами свободы, мирной жизни и благополучного стабильного развития. Но сейчас мы нуждаемся в решительных действиях от каждого присутствующего в этой комнате, чтобы добыть в борьбе это будущее», - подытожил свое выступление министр.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин из-за войны, которую он начал, уже не сможет сохранить лицо, ему стоит подумать, как сохранить свою страну.