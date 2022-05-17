Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

КИЕВ. 17 мая. УНН. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SVT.

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"Это воспринимается как большое, серьезное событие, как шаг, который мы считаем самым лучшим для Швеции", – сказала Линде.

По ее словам, заявка Швеции будет подана вместе с заявкой Финляндии.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО. По его словам, "скандинавские страны – это гостевые дома для террористических организаций".