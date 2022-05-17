кремль показательно наказывает командиров российских войск за многочисленные поражения в Украине - разведка

КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня 82-й день полномасштабной войны, развязанной рф на территории Украины. За это время никаких стратегических задач оккупантов не удалось выполнить, поэтому Кремль решил показательно наказывать командиров войск. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Цитата

"Непобедимая и легендарная армия" оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров. Некомпетентность российской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества. Чтобы уменьшить для себя последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей", - говорится в сообщении.

Детали

Так, за утрату "гордости" ЧФ рф - ракетного крейсера "москва" - был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука. За беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности Владислава Ершова, руководившего шестой армией с рф, указали в ГУР.

В разведке подчеркивают, что по этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа рф генерал-лейтенант Сергей Кисель.

В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач, как сообщается, отстранены от должности командующего 22-го АК южного военного округа в Крыму генерал-майора Аркадия Марзоева и командира 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.

"Все эти показательные наказания лишь способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командировам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", - сообщают в разведке.

Напомним

Украинская разведка получила документальные подтверждения потерь на войне в Украине 1-й танковой армии вооруженных сил рф – по состоянию на 15 марта они остались без 409 танкистов.