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Посольство Израиля возобновило работу в Киеве

Посольство Израиля возобновило работу в Киеве

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Киеве возобновило работу посольство Израиля. Посол Михаил Бродский поднял флаг у здания дипломатического представительства. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение посольства Израиля в Twitter.

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«Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильский флаг у здания посольства Израиля в Киеве», - говорится в сообщении.

Дополнение

Ряд дипломатических представительств, которые на фоне угрозы вторжения россии в Украину переехали из Киева во Львов или вообще покинули страну, постепенно начали возвращаться.

14 мая сообщалось, что в Киеве уже 38 иностранных представительств возобновили свою работу.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Израиль, посольство
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