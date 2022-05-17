Посольство Израиля возобновило работу в Киеве

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Киеве возобновило работу посольство Израиля. Посол Михаил Бродский поднял флаг у здания дипломатического представительства. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение посольства Израиля в Twitter.

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«Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильский флаг у здания посольства Израиля в Киеве», - говорится в сообщении.

Посол Израиля в Украине @michael_brodsk поднял израильский флаг у здания посольства @IsraelinUkraine в Киеве. pic.twitter.com/ekQQpfpIhD — Посольство Израиля (@IsraelinUkraine) May 17, 2022

Дополнение

Ряд дипломатических представительств, которые на фоне угрозы вторжения россии в Украину переехали из Киева во Львов или вообще покинули страну, постепенно начали возвращаться.

14 мая сообщалось, что в Киеве уже 38 иностранных представительств возобновили свою работу.