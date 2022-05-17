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"Победа" ценой 30 тысяч мертвых россиян": Подоляк о цинизме российских властей

"Победа" ценой 30 тысяч мертвых россиян": Подоляк о цинизме российских властей

Михаил Подоляк

КИЕВ. 17 мая. УНН. российские власти настолько уверены в своей победе, что их не волнует почти 30 тысяч убитых россиян на территории Украины. Об этом заявив советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter, пишет УНН.

Цитата 

"Несомненно, "российская победа", включающая тотальные санкции, международное пренебрежение, полную изоляцию, массовый арест яхт, эпические битвы за села в Харьковской области, будет только нарастать. Просто Песков должен определиться с дефиницией слова "победа" ценой 30 тысяч мертвых россиян", – написал он.

Напомним 

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 27,9 тыс. человек, 1235 танков, 201 самолета и сотен единиц другой военной техники.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Офис президента Украины
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