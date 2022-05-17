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Оборона Мариуполя войдет в историю: в ОП заявили, что защитники "Азовстали" изменили ход войны

Оборона Мариуполя войдет в историю: в ОП заявили, что защитники "Азовстали" изменили ход войны

Михаил Подоляк

КИЕВ. 17 мая. УНН. Защитники "Азовстали" сломали оперативные планы противника по захвату востока Украины, оттянули на себя огромные силы врага и доказали реальную "боеспособность" россиян – это изменило ход войны. Об этом в своем Twitter пишет советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, информирует УНН.

Цитата

«83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники «Азовстали» сломали оперативные планы противника по захвату востока Украины, оттянули на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную «боеспособность» россиян. Это совершенно изменило ход войны», – написал советник.

Напомним

16 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата, она нуждается в деликатности и времени.

Как сообщила вице-премьер Ирина Верещук, в интересах сохранения жизней й6 мая было эвакуировано 52 тяжелораненых военнослужащих. После стабилизации их состояния ожидается обмен наших защитников на российских военнопленных.

В минобороны рф при этом заявили о "взятии в плен" 265 военных с "Азовстали", из которых 51 имеет тяжелые ранения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Мариуполь, Офис президента Украины
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