В рф уже заговорили о том, чтобы не менять защитников "Азовстали"

КИЕВ. 17 мая. УНН. В рф уже заговорили о том, чтобы запретить обмен защитников "Азовстали" на российских пленных. Провести соответствующее предложение хотят через госдуму рф, пишет УНН со ссылкой на Meduza.

Детали

Российский депутат Анатолий Вассерман предложил принять постановление о запрете выдачи "нацистских преступников", среди которых он назвал бойцов полка "Азов" из Мариуполя, пишет издание.

Вассерман заявил, что обмен хоть одного бойца полка "Азов" "будет объявлен коллективным Западом победой Украины".

Володин ответил следующее: "Вы правильно вносите предложение, нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом".

Он поручил комитету госдумы рф по обороне и безопасности подготовить соответствующее протокольное поручение и проголосовать за него, пишет издание.

Дополнение

16 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата, она нуждается в деликатности и времени.

Как сообщила вице-премьер Ирина Верещук, в интересах сохранения жизней й6 мая было эвакуировано 52 тяжелораненых военнослужащих. После стабилизации их состояния ожидается обмен наших защитников на российских военнопленных.

В минобороны рф при этом заявили о "взятии в плен" 265 военных с "Азовстали", из которых 51 имеет тяжелые ранения.