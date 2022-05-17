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Шольц обсудил с Зеленским дипломатическое решение российско-украинской войны – правительство

Шольц обсудил с Зеленским дипломатическое решение российско-украинской войны – правительство

КИЕВ. 17 мая. УНН. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сегодня провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. О деталях переговоров сообщили в пресс-службе федерального правительства, пишет УНН.

Цитата

«Канцлер и президент Украины обменялись мнениями о текущей военной и гуманитарной ситуации в Украине. Они согласились, что дипломатическое решение на основе переговоров между Украиной и россией потребует немедленного прекращения военных действий со стороны россии и вывода российских войск из Украины», - сообщили в пресс-службе.

Детали

Как сообщается, федеральный канцлер и Президент Украины также продолжили обмен мнениями о возможностях дальнейшей поддержки Украины и договорились оставаться в тесном контакте.

Ранее

Ранее сегодня глава Украинского государства сообщил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на фронте, ужесточение санкций против россии и членство в ЕС.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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