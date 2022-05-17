Подоляк подтвердил, что переговоры между Украиной и рф приостановлены

КИЕВ. 17 мая. УНН. Переговорный процесс между Украиной и россией приостановлен. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что любая война все равно будет завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс, по его мнению, будет президент Владимир Зеленский, передает УНН.



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На вопрос журналиста, продолжаются ли переговоры, которые проходят в подгруппах, Подоляк ответил: "Переговорный процесс сложный, он зависит от того, как происходят события в Украине, они существенно изменились с начала военной "спецоперации", как об этом говорят россияне… Сегодня он приостановлен, приостановлен, потому что после стамбульского коммюнике существенных изменений, продвижения вперед нет. рф все еще остается в своем стереотипном мышлении".

Детали

Подоляк подчеркнул, что любая война все равно будет завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс будет Владимир Зеленский.

Дополнение

Ранее заместитель главы мид рф андрей руденко заявлял, что переговоры с Украиной прекращены, поскольку якобы Киев фактически вышел из них.

Напомним

Советник президента Турции Ибрагим Калина сообщал, что россия хочет сесть за один стол переговоров с Украиной и Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично говорить с российским диктатором владимиром путиным, но без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.