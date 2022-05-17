Усилиями защитников Мариуполя удалось остановить наступление на Запорожье и оттянуть рашистов от Киева - Резников

КИЕВ. 17 мая. УНН. Благодаря героизму защитников из гарнизона Мариуполя удалось оттянуть российские войска от Киева и не пустить оккупантов на Запорожье и дальше на Донбасс. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников журналистам во вторник, передает корреспондент УНН.

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«Ситуация (с «Азовсталью» – ред.) очень тонкая и деликатная. Наша главная цель – сохранить жизнь сегодня защитников гарнизона Мариуполя, в который входят морские пехотинцы, терроборона, Национальная полиция, пограничники, Национальная гвардия, отдельный полк «Азов». Это все, кто сегодня является составной частью гарнизона Мариуполя», – сказал Резников.

Детали

По словам министра, на сегодняшний день происходят очень «важные, сложные процессы», в том числе переговорные с помощью Международного комитета Красного Креста. В результате этих процессов произошла эвакуация тяжелораненых бойцов.

Поэтому, говорит Резников, сейчас главная задача – «сохранить жизнь, а затем свободу» защитников.

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«Они выполнили свой приказ сдержать группировку до 20 тысяч российских захватчиков и не пустить их на Запорожье, не пустить их дальше на Донбасс, в том числе оттянув силы от Киева. То есть благодаря героизму гарнизона Мариуполя в том числе и в Киеве мы с вами спокойно разговариваем. Они все герои. У них сейчас новый приказ – сохранить свою жизнь. Они нужны Украине», - добавил глава оборонного ведомства.

Напомним

16 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата, она требует деликатности и времени.

Как сообщила вице-премьер Ирина Верещук, в интересах сохранения жизней вчера было эвакуировано 52 тяжелораненых военнослужащих. После стабилизации их состояния ожидается обмен наших защитников на российских военнопленных.

В минобороны рф при этом заявили о "взятии в плен" 265 военных из "Азовстали", из которых 51 имеет тяжелые ранения.