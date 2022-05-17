Это внутренняя пропаганда: в Минобороны прокомментировали планы Госдумы заблокировать обмен бойцов "Азова"

КИЕВ. 17 мая. УНН. Заявление Государственной думы российской федерации о намерениях заблокировать обмен бойцов "Азова", защищавших Мариуполь, направлено на внутреннюю пропаганду. Однако переговорный процесс продолжается. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

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"Что касается Госдумы, это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в российской федерации. С нашей стороны, мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается", - отметила Маляр.

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Сегодня российский депутат Анатолий Вассерман предложил принять постановление о запрете выдачи "нацистских преступников", среди которых он назвал бойцов полка "Азов" из Мариуполя.

Вассерман заявил, что обмен хоть одного бойца полка "Азов" "будет объявлен коллективным Западом победой Украины".

Володин ответил следующее: "Вы правильно вносите предложение, нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом".

Он поручил комитету госдумы рф по обороне и безопасности подготовить соответствующее протокольное поручение и проголосовать за него, пишет издание.

Напомним

16 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата, она нуждается в деликатности и времени.

Как сообщила вице-премьер Ирина Верещук, в интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых военнослужащих.

После стабилизации их состояния ожидается обмен наших защитников на русских военнопленных.

В минобороны РФ при этом заявили о "взятии в плен" 265 военных из "Азовстали", из которых 51 имеет тяжелые ранения.