В россии просят признать "Азов" террористической организацией. И заговорили о возможной казни бойцов полка

КИЕВ. 17 мая. УНН. Минюст россии попросил верховный суд признать "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность в рф. Это следует из извещения о рассмотрении административного дела, размещенного на сайте Минюста россии, на который ссылаются росСМИ, пишет УНН.

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"Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в 10:00 в здании Верховного суда России", - цитируют СМИ сообщение Минюста.

Добавим

Также отметим, что врио главы фракции ЛДПР в госдуме леонид слуцкий предложил сделать исключение из моратория на применение смертной казни в россии для бойцов полка "Азов".

"Если их чудовищные преступления против человечности будут доказаны, вновь повторю своё предложение сделать исключение из моратория на смертную казнь в россии и дать право суду рассматривать возможность применения высшей меры", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее

Как писал УНН, в рф уже заговорили о том, чтобы запретить обмен защитников "Азовстали" на российских пленных. Провести соответствующее предложение хотят через госдуму рф.

В Минобороны ответили, что заявление Государственной думы российской федерации о намерениях заблокировать обмен бойцов "Азова", защищавших Мариуполь, направлено на внутреннюю пропаганду.

Напомним

16 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата, она нуждается в деликатности и времени.

Как сообщила вице-премьер Ирина Верещук, в интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых военнослужащих.

После стабилизации их состояния ожидается обмен наших защитников на русских военнопленных.

В минобороны РФ при этом заявили о "взятии в плен" 265 военных из "Азовстали", из которых 51 имеет тяжелые ранения.