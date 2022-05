Кулеба в Гааге встретился с нидерландским коллегой: сосредоточились на дальнейших поставках оружия Украине

КИЕВ. 17 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Гааге с вице-премьером-министром Нидерландов Вопке Хукстрою. Стороны обсудили дальнейшие поставки оружия в Украину и новые санкции в Европе. Об этом Кулеба написал в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Познакомился с моим коллегой и другом Вопке Хукстрой в начале моего визита в Гаагу. Поблагодарил его и правительство Нидерландов за их усилия защитить мир в Украине и Европе. Мы сосредоточились на дальнейших поставках оружия, новых санкциях против россии и статусе Украины кандидата в ЕС”, – написал Кулеба.

Добавим

В политическом документе, который должен быть принят в среду, 18 мая, Европейская комиссия призывает страны-члены ЕС активизировать подготовку к "полному прекращению поставок российского газа", рассмотрев чрезвычайные меры, такие как временное ограничение цен на газ.

Met with my colleague and friend @WBHoekstra at the beginning of my visit to The Hague. Commended him and the Dutch government for their efforts to defend peace in Ukraine and Europe. We focused on further arms supplies, new sanctions on Russia, and Ukraine’s EU candidate status. pic.twitter.com/EbLhdtpscN