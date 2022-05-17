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Кулеба в Гааге встретился с нидерландским коллегой: сосредоточились на дальнейших поставках оружия Украине

Кулеба в Гааге встретился с нидерландским коллегой: сосредоточились на дальнейших поставках оружия Украине

КИЕВ. 17 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Гааге с вице-премьером-министром Нидерландов Вопке Хукстрою. Стороны обсудили дальнейшие поставки оружия в Украину и новые санкции в Европе. Об этом Кулеба написал в своем Twitter, пишет УНН.

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“Познакомился с моим коллегой и другом Вопке Хукстрой в начале моего визита в Гаагу. Поблагодарил его и правительство Нидерландов за их усилия защитить мир в Украине и Европе. Мы сосредоточились на дальнейших поставках оружия, новых санкциях против россии и статусе Украины кандидата в ЕС”, – написал Кулеба.

Добавим

В политическом документе, который должен быть принят в среду, 18 мая, Европейская комиссия призывает страны-члены ЕС активизировать подготовку к "полному прекращению поставок российского газа", рассмотрев чрезвычайные меры, такие как временное ограничение цен на газ.

Источник: УНН
Теги: Нидерланды, Дмитрий Кулеба
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