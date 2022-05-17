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Зеленский имел "длительный и насыщенный" разговор с Макроном: итоги

Зеленский имел "длительный и насыщенный" разговор с Макроном: итоги

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом по итогам переговоров глава государства написал в своем Twitter, пишет УНН.

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"Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках горючего в Украину", - написал Зеленский.

Детали

Также по его словам во время переговоров речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции.

Собеседники предметно обсудили рассмотрение заявки Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

Напомним

На прошлой неделе Зеленский рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал ему "вещи, связанные с уступками" по суверенитету Украины ради того, "чтобы сохранить лицо путина".

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Владимир Зеленский
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