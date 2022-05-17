Макрон обсудил с Зеленским предоставление Францией гарантй безопасности Украине

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре во вторник с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил вопрос предоставления Францией гарантий безопасности Украине. Об этом говорится в релизе, опубликованном Елисейским дворцом по итогам переговоров, пишет УНН.

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«Президенты также обсудили гарантии безопасности, которые Франция могла бы предоставить Украине в рамках международного соглашения, чтобы обеспечить соблюдение суверенитета и территориальной целостности страны», - сказано в заявлении.

Ранее

Как писал УНН, сегодня Зеленский сообщил о том, что имел "длительный и насыщенный" разговор с Макроном.

Напомним

После окончания переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле о прекращении войны в Украине представители Киева заявили, что рф предложили создать новую систему гарантий безопасности. Это должен быть договор, который будут ратифицировать парламенты стран, что подписали, заявил во вторник, 29 марта, глава украинской делегации, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В качестве гарантов он назвал страны-члены Совета Безопасности ООН (Великобританию, Китай, россию, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль). По его словам, данные гарантии временно не будут работать в оккупированном Крыму и в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.