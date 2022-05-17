Новый список "кандидатов" на международные санкции: среди них - АО "АвтоВАЗ" и основатель Yandex

КИЕВ. 17 мая. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подготовило новый список из 157 публичных деятелей россии и 234 компаний, поддерживающих войну. Среди "кандидатов" на санкции - АО "АвтоВАЗ" и основатель Yandex, передает УНН со ссылкой на НАПК.

Детали

По данным НАПК, всего в списки внесено уже 14,5 тыс. человек и компаний, поддерживающих войну.

Это уже десятый перечень "кандидатов" на международные санкции, который НАПК направило в Офис Генерального прокурора и Министерства иностранных дел. Эта работа поможет в осуществлении мер по расширению санкционных списков стран-партнеров, привлечению к уголовной ответственности, блокированию активов и решению вопроса взыскания их в пользу Украины и ее граждан.

Среди них:

российские государственные компании. Добавили в списки АО "Роснефтегаз", АО "Военторг", АО "АвтоВАЗ", на заводах которого планируют выпускать "Лады" и "Москвичи" вместо новых моделей Renault, которые еще недавно производил завод;

компании оборонно-промышленного комплекса;

влиятельные бизнесмены, члены их семей и принадлежащие им компании;

члены семей депутатов Госдумы рф, министров и губернаторов. Среди них – муж депутата госдумы Татьяны Буцкой, хваставшейся в соцсети его новой стрижкой – выбрил у себя на голове букву Z;

компании членов семей губернаторов. В частности 10 компаний, имеющих сверхприбыли и принадлежащих родственникам губернатора Московской области;

руководители муниципальных образований;

руководство и члены Федеральной палаты адвокатов рф, которые публично поддержали нападение на Украину. Члены палаты адвокатов назвали войну "законным решением" и утверждают, что "адвокатура вне политики". Как известно, такой же позиции "вне политики" придерживается большинство их соотечественников;

влиятельные политологи-идеологи "русского мира", среди которых один из разработчиков этой концепции – политтехнолог Петр Щедровичский.

Кроме того, НАПК предложило инициировать вопрос о включении в санкционные списки владельцев крупных компаний:

Владимир Лисин – один из богатейших бизнесменов россии, владелец Новолипецкого металлургического комбината;

многолетний партнер подсанкционного Владимира Евтушенкова – Давид Якобашвили, владелец нефтетрейдера "Petrocas Energy Group", и его сын Михаил – совладелец компании "Воды Есентуков";

Леонид Богуславский – основатель Yandex и Ozon, а ныне владелец RTR Global, один из крупнейших инвесторов в IT-компании;

Филипп Генс – президент группы IT-компаний "ЛАНИТ".

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