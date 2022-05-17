Война Украины с рф переходит в затяжную фазу - Резников

КИЕВ. 17 мая. УНН. россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции, война переходит в затяжную фазу. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием Генерального секретаря НАТО, пишет УНН.



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"По многим признакам россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как на Херсонщине, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", - заявил министр.

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Учитывая это, он отметил, что Украина в первую очередь хочет победить врага и освободить свои территории в кратчайшие сроки и не дать россии затянуть конфликт.

"Поэтому мы очень заинтересованы получать международную помощь, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей", – сообщил Резников.

Во-вторых, по его словам, украинское оборонное ведомство видит необходимость повысить эффективность международной помощи за счет лучшей координации усилий всех партнеров.

В частности, оружие, которое Украина может получить в виде материально-технической помощи или по коммерческим контрактам, может поступить в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Мы заинтересованы скоординировать усилия всех партнеров – ЕС, НАТО, США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и других стран – таким образом, чтобы:

во-первых, разложить возможные поступления в три условные корзины – краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную; чтобы формировать необходимые способности и рассчитывать на определенные возможности в конкретное время… во-вторых, посмотреть на все поступления не только из-за количества, а из-за критерия развития способностей Вооруженных Сил Украины", - пояснил он.

Чтобы реализовать этот подход, необходимо обеспечить синергию между партнерами, подчеркнул министр обороны.

Напомним

По мнению Резникова, до 9 мая россия получила стратегическое поражение, поэтому теперь Украина входит в новую – долговременную – фазу войны.