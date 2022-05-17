Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,48 0,1024 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Следующий шаг путина - конфликт на Ближнем Востоке: эксперт объяснил, при каких обстоятельствах это перерастет в мировую войну
Следующий шаг путина - конфликт на Ближнем Востоке: эксперт объяснил, при каких обстоятельствах это перерастет в мировую войну
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
19290

Диктаторы умрут: Зеленский выступил на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля и процитировал Чаплина

Диктаторы умрут: Зеленский выступил на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля и процитировал Чаплина

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля, которая состоялась во вторник, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Цитата

"Ненависть людей пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они отняли у народа, вернется к народу", - сказал он, цитируя речь Чарли Чаплина в фильме "Диктатор".

"И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет".

Добавим

В прошлом месяце Зеленский выступил на Венецианской биеннале. Выступая на открытии выставки "Это Украина", Зеленский ярко описал ужасы, которые переживает его народ.

"Нет таких тираний, которые не пытались бы ограничить искусство. Потому что они видят силу искусства. Искусство может рассказать миру о том, о чем нельзя рассказать иначе", - заявил тогда глава украинского государства.

Ранее

Как писал УНН, в начале апреля Президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением к участникам церемонии вручения музыкальной награды Grammy, призвав их и зрителей говорить правду о войне, которую начала россия, и поддержать Украину "любым способом".

Источник: УНН
Теги: кино, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.