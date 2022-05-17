Диктаторы умрут: Зеленский выступил на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля и процитировал Чаплина

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля, которая состоялась во вторник, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

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"Ненависть людей пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они отняли у народа, вернется к народу", - сказал он, цитируя речь Чарли Чаплина в фильме "Диктатор".

"И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет".

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В прошлом месяце Зеленский выступил на Венецианской биеннале. Выступая на открытии выставки "Это Украина", Зеленский ярко описал ужасы, которые переживает его народ.

"Нет таких тираний, которые не пытались бы ограничить искусство. Потому что они видят силу искусства. Искусство может рассказать миру о том, о чем нельзя рассказать иначе", - заявил тогда глава украинского государства.

Ранее

Как писал УНН, в начале апреля Президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением к участникам церемонии вручения музыкальной награды Grammy, призвав их и зрителей говорить правду о войне, которую начала россия, и поддержать Украину "любым способом".