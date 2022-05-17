Зеленский подписал указ об основании национального бренда "United 24"

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по инициативе основания национального бренда "United 24" для объединения усилий международных партнеров в поддержке украинского государства. Соответствующий указ №344/2022 обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

Цитата

“С целью консолидации международных усилий, направленных на оказание поддержки Украине в защите независимости, территориальной целостности и суверенитета, а также в ее послевоенном восстановлении, для повышения уровня осведомленности международного сообщества о событиях в Украине постановляю: поддержать инициативу по созданию национального бренда „United 24“ для объединения усилий международных партнеров, доноров, благотворителей по поддержке Украины в защите ее независимости, территориальной целостности и суверенитета, а также в послевоенном восстановлении”, — говорится в указе.

Детали

Кабинету Министров поручается обеспечить разработку концепции “United 24”, проводить информационную кампанию в Украине и за границей для продвижения целей, инструментов и концепции национального бренда , а также распространение соответствующей информации во время международных встреч и контактов.

Также правительству поручается ввести в пределах “United 24” “единственное окно” для пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан с целью поддержки Украины, в частности, по таким направлениям — помощь Вооруженным силам Украины, гуманитарная, медицинская помощь и помощь детям, восстановление инфраструктуры, цифровое и информационное противодействие вооруженной агрессии.

Глава государства поручил Кабмину ускорить интеграцию Украины в международное цифровое пространство, в том числе путем создания новой мультимедийной платформы, государственного иноязыка “United 24” для обеспечения ежедневного информирования международного сообщества реальное состояние ситуации безопасности и события в Украине, а также противодействия российской пропаганде.

Указ вступает в силу с дня опубликования.

Напомним

Зеленский внес в Верховную Раду указ о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности россии и ее резидентов. Законопроект об утверждении указа зарегистрирован по номеру 7371.