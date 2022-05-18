Турция может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО при определенных условиях – Bloomberg

КИЕВ. 18 мая. УНН. Турция может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но для этого Анкара ставит ряд условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как сообщают источники агентства, Турция требует за одобрение вступления в НАТО включения в программу истребителей F-35 и снятия санкций за закупку российских С-400.

Турция, по словам официальных лиц, хочет, чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили вместе с несколькими другими членами ЕС после его военной операции в Сирии. Анкара также настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты в члены НАТО признали ее озабоченность по поводу курдских ополченцев как внутри Турции, так и за ее пределами в Сирии и Ираке.

Добавим

На фоне войны россии против Украины президент Финляндии Саули Ниинисте в мае 2022 года объявил о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО.