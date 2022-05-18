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Блинкен встретится с главой МИД Турции, чтобы обсудить расширение НАТО

Блинкен встретится с главой МИД Турции, чтобы обсудить расширение НАТО

КИЕВ. 18 мая. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорит с Министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу о позициях его страны по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Переговоры намечены на среду, 18 мая. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление представителя Госдепа Неда Прайса.

Детали

Прайс отметил, что переговоры с союзниками по этому вопросу продолжаются на двусторонней основе.

“С нашими союзниками по НАТО существует мощный консенсус. Существовал сильный консенсус по вступлению Финляндии и Швеции, если они захотят присоединиться. Снова же, мы уверены, что сможем сохранить этот консенсус”, — сказал он, комментируя заявление Эрдогана о том, что Турция не поддерживает вступление этих стран в Альянс.

Напомним 

В Белом доме считают, что, несмотря на заявления Турции о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, общий язык в этом вопросе будет найден.

Источник: УНН
Теги: НАТО
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