Кремль мог согласиться на эвакуацию защитников "Азовстали", чтобы объявить Мариуполь полностью под контролем рф - ISW

КИЕВ. 18 мая. УНН. россия могла согласиться на эвакуацию защитников “Азовстали”, чтобы ускорить возможность объявить Мариуполь полностью под своим контролем. Об этом информирует УНН, ссылаясь на последний отчет Института по изучению войны (ISW).

Детали

Аналитики ISW предполагают, что Кремль мог согласиться на такое соглашение, чтобы обеспечить победу и отвлечь внимание от неудачного перехода через реку Северский Донец и всеобщего медленного темпа вторжения.

Соглашение, отмечают аналитики, вызвало некоторое возмущение и замешательство в пророссийских социальных сетях вместо празднования полной капитуляции Мариуполя, которую, вероятно, ожидал Кремль. Предполагается, что это, возможно, подорвало российские информационные операции.

Кроме того, в Институте по изучению войны считают, что россия может отказаться от обмена защитников Мариуполя, поскольку некоторые депутаты госдумы рф хлопочут о принятии законов, запрещающих обмен пленными для лиц, обвиняемых в так называемом “нацизме”. В то же время спикер госдумы вячеслав володин заявил, что защитники Мариуполя должны быть обвинены в военных преступлениях и не могут быть обменены на российских военнопленных. Кремль может игнорировать беспокойство госдумы или использовать его для саботирования переговоров с Украиной, отмечает ISW.

Напомним

По данным украинской разведки, россия готовит пропагандистский "пресс-тур" на оккупированные территории Украины для иностранных СМИ. Кремлевские пропагандисты планируют показать разрушенные районы Мариуполя и обвинить в уничтожении города Украину.