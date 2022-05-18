Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,84 0,3628 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Следующий шаг путина - конфликт на Ближнем Востоке: эксперт объяснил, при каких обстоятельствах это перерастет в мировую войну
Следующий шаг путина - конфликт на Ближнем Востоке: эксперт объяснил, при каких обстоятельствах это перерастет в мировую войну
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6210

Страны Балтии и Польша призвали НАТО расширить военное присутствие на их территориях – The Washington Post

Страны Балтии и Польша призвали НАТО расширить военное присутствие на их территориях – The Washington Post

КИЕВ. 18 мая. УНН. Страны Балтии и Польша призвали НАТО расширить военное присутствие на их территориях, чтобы сдержать агрессию россии. Об этом пишет со ссылкой на The Washington Post.

Цитата

"Прямую военную агрессию россии против союзников по НАТО нельзя исключать. рф может быстро сосредоточить вооруженные силы у восточной границы НАТО и поставить Альянс перед фактом быстрой войны”, – говорится в конфиденциальном совместном предложении Литвы, Латвии и Эстонии, которое есть в распоряжении издания.

Детали

Страны Балтии и Польша просят также разместить дополнительное вооружение, в том числе средства ПВО. Кроме того, предлагают направить в каждую страну военный контингент численностью до 20 тысяч человек.

Добавим

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.