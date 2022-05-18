Страны Балтии и Польша призвали НАТО расширить военное присутствие на их территориях – The Washington Post

КИЕВ. 18 мая. УНН. Страны Балтии и Польша призвали НАТО расширить военное присутствие на их территориях, чтобы сдержать агрессию россии. Об этом пишет со ссылкой на The Washington Post.

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"Прямую военную агрессию россии против союзников по НАТО нельзя исключать. рф может быстро сосредоточить вооруженные силы у восточной границы НАТО и поставить Альянс перед фактом быстрой войны”, – говорится в конфиденциальном совместном предложении Литвы, Латвии и Эстонии, которое есть в распоряжении издания.

Детали

Страны Балтии и Польша просят также разместить дополнительное вооружение, в том числе средства ПВО. Кроме того, предлагают направить в каждую страну военный контингент численностью до 20 тысяч человек.

Добавим

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.