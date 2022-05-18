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Зеленский предложил ВР продолжить военное положение и всеобщую мобилизацию

Зеленский предложил ВР продолжить военное положение и всеобщую мобилизацию

КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта – о продлении срока действия военного положения и о продлении проведения всеобщей мобилизации, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте ВР.

Детали

Первый – проект закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7389 от 18 мая.

Второй – проект закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" №7390 от 18 мая.

Дополнение

Верховная Рада продлила действие введенного 24 февраля, с вторжением рф, военного положения до 25 мая.

24 февраля было утверждено указом Президента всеобщую мобилизацию сроком на 90 дней – то есть, до 24 мая.

Источник: УНН
Теги: ВР, мобилизация, военное положение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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