Зеленский предложил ВР продолжить военное положение и всеобщую мобилизацию

КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта – о продлении срока действия военного положения и о продлении проведения всеобщей мобилизации, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте ВР.

Детали

Первый – проект закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7389 от 18 мая.

Второй – проект закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" №7390 от 18 мая.

Дополнение

Верховная Рада продлила действие введенного 24 февраля, с вторжением рф, военного положения до 25 мая.

24 февраля было утверждено указом Президента всеобщую мобилизацию сроком на 90 дней – то есть, до 24 мая.