Помощь и защита: Зеленский подписал закон для пленников Кремля и их родных

КИЕВ. 18 мая. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите лиц и членов их семей, которых лишили личной свободы в результате войны рф против Украины. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на обращение президента Украины по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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"Сегодня, именно в этот день, я подписываю принятый Верховной Радой закон о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей", - подчеркнул украинский главнокомандующий.

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Он отметил, что этот закон должен обеспечить защиту украинцам, кто подвергся репрессиям от оккупантов и был захвачен в плен.

"Этот закон, в частности, и для Наримана Джелялалова, и для многих других, кто в Крыму, в своем родном доме, лишен чужаками свободы. Для тех, кто содержится в тюрьмах на полуострове, кто вывезен в россию. родных и близких всех пленников Кремля, в Донецке и Луганске, во всех этих районах (оккупированных) и в Крыму. Для всех, кто испытал издевательств от врага. Это – помощь и защита. Мы обязательно восстановим справедливость" , – рассказал Зеленский.

Напомним

18 мая в Украине чтят память жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. Депортация крымских татар была проведена по постановлению Государственного комитета обороны СССР "О крымских татарах" от 11 мая 1944 года, в которой крымские татары были обвинены в измене родине во время Второй мировой войны, притеснениях нетатарского населения и подготовке насильственного отрыва Крыма с помощью германских вооруженных сил.