Глава Еврокомиссии официально объявила о плане восстановления Украины

КИЕВ. 18 мая. УНН. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду официально объявила о плане восстановления Украины, очертив, что в нем должны совмещаться инвестиции с реформами - в таких отраслях, как борьба с коррупцией, административный потенциал, верховенство закона и независимость судебной системы, пишет УНН.

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"Украина находится на передовой и защищает европейские ценности. Мы продолжим быть на их стороне в течение всей этой войны и когда они будут восстанавливать свою страну", - указала глава Еврокомиссии.

"Нам нужно подумать о грядущем - с более широкими усилиями по восстановлению. ЕС несет ответственность и стратегически заинтересован в том, чтобы возглавить эти усилия по восстановлению. Лидеры ЕС предложили нам подумать об этом на встрече в Версале. И мы это сделали. Принципы восстановления должны совмещать инвестиции с реформами", - отметила фон дер Ляйен.

Детали

По ее словам, впоследствии они поддержат Украину в ее европейском пути.

"Это должен быть перспективный план, полностью отражающий потребности, определенные Украиной. План будет касаться ключевых реформ в таких отраслях, как борьба с коррупцией, административный потенциал, верховенство закона и независимость судебной системы. И это должно быть прочно закреплено с переходом к зеленым и цифровым технологиям и фундаментальными европейскими ценностями", - отметила глава Еврокомиссии.

При этом она подчеркнула, что, "конечно, ЕС будет и не должен быть единственным, кто будет способствовать этим усилиям".

"Вот почему мы предлагаем платформу восстановления в рамках этого плана, совместно возглавляемого Украиной и Еврокомиссией и объединяющего государства-члены ЕС, других двусторонних или международных доноров, международных финансовых институтов и других партнеров-единомышленников", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, целью этой платформы будет "согласование направления движения и обеспечение максимальной синергии всех усилий".

"Эти инвестиции помогут Украине стать сильнее и устойчивее после разрушений, нанесенных путинскими солдатами", - отметила глава Еврокомиссии.

При этом никаких цифр по плану восстановления Украины в речи главы Еврокомиссии не было, но западные СМИ писали, что речь идет о сотнях миллиардов. Так, в Еврокомиссии оценивают, что Украине нужно от 500 до 600 млрд евро на восстановление, и указывают, что ЕС покроет значительную часть.

Дополнение

Еврокомиссия предложила до 9 млрд евро нового макрофина Украине. Предыдущая оказанная экстренная макрофинансовая помощь ЕС Украине в этом году составила 1,2 млрд евро.

Контекст

Украина столкнулась с дефицитом бюджета из-за вторжения рф. По оценкам, Украине нужно от 5 до 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать этот дефицит.

Еврокомиссия, как ожидалось, 18 мая должна была предложить финансовый пакет в координации с союзниками и международными организациями, чтобы помочь покрыть финансовый дефицит Украины в размере 15 миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев. Сама Еврокомиссия, по сообщениям, должна была предложить Киеву кредиты от 7 до 9 миллиардов евро для финансирования неотложных потребностей правительства. Деньги пойдут на выплату зарплат, пенсий и больничных расходов.

Кроме того, министры финансов стран G7 намерены на этой неделе согласовать пакет помощи Украине в размере 15 млрд евро (15,80 млрд долларов). По сообщениям, пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов, которые, в отличие от кредитов, не нужно возвращать. Соединенные Штаты уже вроде бы предложили внести половину помощи в виде грантов на сумму 7,5 млрд долларов.